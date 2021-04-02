В Перми стартует марафон «Дума онлайн»
2 апреля в Перми пройдет марафон «Дума онлайн». Серия прямых телефонных линий с депутатами Пермской городской думы стартует в 10.00 утра и завершится в 17.00. На вопросы ответят 7 парламентариев. Такой формат выбран в связи с пандемией и необходимостью соблюдать меры безопасности. График, по которому будут работать депутаты, опубликован на сайте duma-perm.ru, а также на портале городского call-центра. Звонки будут принимать по телефону 2-059-059.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.04.2021
Водители жалуются на яму на ул. Васильева
Крыша улетела
В Прикамье расследуют причины массовой гибели рыбы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2021
В Березниках мужчина в форме ГБР избил человека
В Перми подать заявления на зачисление в первый класс можно в электронной форме
Вовремя отскочил: в центре Перми с фасада дома посыпалась штукатурка
Море по колено
Молодёжный парламент провел телемост
Добавить комментарий: