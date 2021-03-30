Заключенные смастерили скворечники и кормушки к Международному дню птиц

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Представляются не только сотрудниками банка, но и полицейскими. Пермяков предупреждают об участившихся фактах телефонного мошенничества →
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