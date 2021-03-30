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Представляются не только сотрудниками банка, но и полицейскими. Пермяков предупреждают об участившихся фактах телефонного мошенничества
Так, в отдел полиции обратился мужчина и рассказал, что он стал жертвой мошенничества. Как пояснил потерпевший, ему на мобильный телефон позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что на его имя оформлен кредит на сумму 850 тысяч рублей. Чтобы отменить данную операцию, мужчине необходимо оформить еще один кредит на свое имя на вышеуказанную сумму, а затем снять денежные средства и положить их на счета страховых ячеек через банкомат. "Гражданин засомневался в достоверности данной информации и прервал телефонный разговор. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, подтвердил слова ранее звонившей женщины. После этого потерпевшему вновь позвонили якобы из банка, убедили его, что мошенники оформили на него кредит и, чтобы сберечь свои деньги необходимо выполнить ряд действий. Следуя инструкции, мужчина в разных банкоматах снял, а затем перевел аферистам в общей сложности 830 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере».
По статистике, злоумышленники чаще всего используют подмену номеров телефонов московского региона, которые начинаются с цифр 8-495.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.
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