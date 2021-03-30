Алексей Демкин официально вступил в должность главы Перми
С вступлением в должность Алексея Демкина поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, городским и краевым властям вместе предстоит решать много важных задач, в том числе — подготовка к празднованию 300-летия Перми. В качестве символического презента губернатор подарил мэру очки виртуальной реальности, надев которые, можно увидеть масштабные городские проекты. Глава региона пожелал градоначальнику успешного воплощения этих объектов в реальность.
Напомним, Алексей Демкин был выбран главой города 23 марта большинством голосов депутатов Пермской городской думы.
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