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Выгодный ремонт - просто
Алина Злобина: "Решили съездить в магазин, чтобы кто-то нам посоветовал, рассказал о современных тенденциях".
За покупками Алина отправилась в магазин «33 метра»: здесь представлены ванны, душевые кабины, мойки для кухни, унитазы, смесители и мебель для ванных комнат. Новинки есть в каждой категории: например, по соседству с привычными чугунными и акриловыми ваннами — эффектные мраморные. Под дизайн можно здесь же подобрать сантехнику — не только в ванную, но и на кухню. Цвета — от сдержанных до ярко-оранжевых и зелёных.
Год назад Мария покупала в магазине мебель, теперь выбирает сантехнику и душевую кабину. Внимание привлёк вариант итальянского дизайна с необычной дверцей.
Мария Евтеева: "Мне очень понравилось, как в данном магазине работает сервис — очень хорошие консультанты. Под современный интерьер, могу с уверенностью сказать, я точно приобрету душевую кабину".
Товар обещают подобрать на любой вкус и кошелёк и предложить самые интересные решения.
Предпочтения людей, как и модные тенденции, меняются с большой скоростью — кому-то нравится классика, другие выбирают лофт. Но всегда актуальны комфорт и полезные детали — например, радио в душевой кабине — мелочь, а настроение создаёт. При этом новинки появляются постоянно.
Валентин Вдовин, представитель сантехнической компании №1 «33 метра»: "У нас приход товара идёт минимум 2 раза в неделю — это по смесителям. По мебели обновление товара идёт 3-4 раза в неделю. Мы работаем напрямую с производителями, поэтому цены у нас ниже рыночных".
Алина выбрала зеркало и тумбу. Покупку доставили до дома в тот же день и помогли поднять в квартиру.
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