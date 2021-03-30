Выгодный ремонт - просто

Стоимость ремонта в этом году может подорожать на 10%. В 2020-м повышение в среднем составило 5%. Такие цифры приводит информационное агентство «Инфолайн». Данные в основном базируются на стройматериалах и сантехнике. Где все можно успеть купить выгодно?Весеннее обновление своей ванной Алина планирует завершить установкой современной сантехники и мебели. Требования — стильно, недорого и чтобы можно было увидеть вживую: за год пандемии онлайн-покупки девушке надоели.Алина Злобина: "Решили съездить в магазин, чтобы кто-то нам посоветовал, рассказал о современных тенденциях".За покупками Алина отправилась в магазин «33 метра»: здесь представлены ванны, душевые кабины, мойки для кухни, унитазы, смесители и мебель для ванных комнат. Новинки есть в каждой категории: например, по соседству с привычными чугунными и акриловыми ваннами — эффектные мраморные. Под дизайн можно здесь же подобрать сантехнику — не только в ванную, но и на кухню. Цвета — от сдержанных до ярко-оранжевых и зелёных.Год назад Мария покупала в магазине мебель, теперь выбирает сантехнику и душевую кабину. Внимание привлёк вариант итальянского дизайна с необычной дверцей.Мария Евтеева: "Мне очень понравилось, как в данном магазине работает сервис — очень хорошие консультанты. Под современный интерьер, могу с уверенностью сказать, я точно приобрету душевую кабину".Товар обещают подобрать на любой вкус и кошелёк и предложить самые интересные решения.Предпочтения людей, как и модные тенденции, меняются с большой скоростью — кому-то нравится классика, другие выбирают лофт. Но всегда актуальны комфорт и полезные детали — например, радио в душевой кабине — мелочь, а настроение создаёт. При этом новинки появляются постоянно.Валентин Вдовин, представитель сантехнической компании №1 «33 метра»: "У нас приход товара идёт минимум 2 раза в неделю — это по смесителям. По мебели обновление товара идёт 3-4 раза в неделю. Мы работаем напрямую с производителями, поэтому цены у нас ниже рыночных".Алина выбрала зеркало и тумбу. Покупку доставили до дома в тот же день и помогли поднять в квартиру.