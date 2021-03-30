В Прикамье расширяют сеть социальных кинозалов

В Перми стартовал третий поток образовательных сессий для руководителей социальных кинозалов. Их открыто уже 60 по всему Прикамью. И это уникальный проект, аналогов которому нет в России. Фильмы показывают совершенно бесплатно, а вскоре, возможно, их будут даже снимать.Здесь нет спецэффектов и графики, а картинка черно-белая. Сегодня во дворце культуры в Звездном фильм шестиклассники посмотрели военный, выпущенный в 1944-м.Социальный кинозал появился здесь в Звездном в рамках национального проекта «Культура» почти полтора года назад, рассказывает Татьяна. Несмотря на пандемию, показы не отменяли, а транслировали фильмы онлайн и обсуждали их. Теперь вновь принимают зрителей.Татьяна Казаковцева, руководитель социального кинозала ДК ЗАТО «Звездный»: "Пермская синематека выдает нам согласно договору пакет фильмов, которые мы используем в своей работе".Главная цель таких кинозалов не получить прибыль за просмотр, а познакомить людей с разнообразием кинематографа. Поэтому вход сюда бесплатный.Все, что нужно в этом случае - ноутбук, флешка и проектор. Нажимаем плей и наслаждаемся просмотром.Тем временем в киноцентре «Премьер» стартовал третий поток образовательных сессий для руководителей социальных кинозалов. За 4 дня им предстоит принять участие в тренингах и лекциях, посмотреть документальные фильмы и попробовать снять кино самим. Павел Печенкин, директор ГКБУК «Пермская синематека»: "Этот проект первый в России и в мире. И я думаю, за этим большое будущее".Несмотря на пандемию, за 2019-2020 годы при поддержке краевых властей в Прикамье было открыто 60 кинозалов, узнать, где они находятся, можно на сайте краевого Минкульта. Работе со зрителями научили более восьмидесяти сотрудников муниципалитетов. Губернатор края Дмитрий Махонин побывал в одном из таких кинозалов, который разместился в отреставрированном ДК в Ординском районе. Глава региона отметил, что важно сохранить набранный темп, чтобы положительные изменения люди чувствовали здесь и сейчас. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Уникальный для всей страны проект реализации социальных кинозалов. Лично убедился, что это нужно, поскольку в сельские клубы возвращается с помощью Пермской синематеки кино. Самое главное, что и школьники, и люди старшего поколения могут смотреть фильмы документальные и художественные, и это очень правильно".Пока что подобные социальные кинозалы в Прикамье единственные в России. Так что итогом проекта станет выход на федеральный уровень. Ну, а в этом году в Пермском крае откроются еще 32 таких.