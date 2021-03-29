«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
29.03.2021 в 14:30
29.03.2021 в 11:46
26.03.2021 в 15:18
25.03.2021 в 11:03
24.03.2021 в 09:33
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
22.03.2021 в 16:55
20.03.2021 в 09:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2021
В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России
Аэропорт Большое Савино перешёл на летнее расписание
Строительство домов под ключ в Тюмени - качественно и доступно от компании Леском
На ул. Вижайской разлилось «пермское море»
В Театре-Театре состоялась премьера пластического спектакля «Мы» по антиутопии Е. Замятина
31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания
В муниципальном приюте проходит акция «Друг с доставкой на дом»
Сотрудники Госавтоинспекции измеряют выбоины и колеи
«Я сам себя за это ненавижу». В Перми задержан налетчик, напавший на продавщицу
В школах Перми прошёл День открытых дверей
Резкое потепление: без проблем не обошлось
В Прикамье сохранится по-весеннему теплая погода
В пермский храм привезли две христианские реликвии
Дороги Перми приводят в порядок после зимы
Как будет выглядеть городская система образования в ближайшие несколько лет?
В этом году бюджет проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Прикамье составляет 150 млн рублей
В Березниках во время ДТП автомобиль отбросило на пешехода
В Перми службу доставки открыла одна из крупных торговых продуктовых сетей
Рейтинг российского кинопроката возглавила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма»
В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Лёд становится опасен
Дороги Перми приводят в порядок после зимы
Как будет выглядеть городская система образования в ближайшие несколько лет?
В этом году бюджет проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Прикамье составляет 150 млн рублей
В Березниках во время ДТП автомобиль отбросило на пешехода
В Перми службу доставки открыла одна из крупных торговых продуктовых сетей
Рейтинг российского кинопроката возглавила картина Александра Домогарова-младшего «Пальма»
В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.03.2021
30 марта смотрите прямую трансляцию инаугурации главы Перми Алексея Демкина
Добавить комментарий: