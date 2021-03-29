Лёд становится опасен

Из-за потепления в Прикамье начали закрывать ледовые переправы. С сегодняшнего дня запрещено движение на реке Сылва между Кунгурским и Пермским районами. Переправа, которая соединяет п. Ильича с поселком Троица, закрывается в связи с несоответствием требованиям безопасности.Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пермскому краю продолжают проводить профилактическое патрулирование на водоемах. В эти выходные они посетили берег реки Кама недалеко от "Перми-1". Толщина льда у берега составила 190 см, а в месте нахождения рыбаков значительно ниже - порядка 70 см, местами образуются промоины, трещины.Спасатели напоминают, что выход на лёд водоемов в весенний период опасен. За нахождение в таких местах рыбакам выписывают штрафы до 2 тысяч рублей. На Мотовилихинском пруду людям раздавали памятки.