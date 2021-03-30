Главы муниципалитетов и нефтяники заключили соглашение о сотрудничестве

Возведение малой сцены Театра юного зрителя и двух новых корпусов общежития для студентов Пермского политехнического университета – эти и другие проекты будут поддержаны в рамках соглашения, которое подписали главы 25 муниципалитетов Прикамья и компания «ЛУКОЙЛ». Что и где намерены построить?За этими подписями - два крупных проекта, которые будут реализованы в Перми - это возведение двух новых корпусов общежития для студентов Пермского политеха, и строительство малой сцены ТЮЗа, которая будет располагаться по соседству со зданием театра на улице Пермской.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Я уверен, что в 2023 году, к празднованию нашего юбилея нашего любимого города, театр будет совершенно другим".В новом формате проходит в этом году подписание соглашений о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛом» и муниципалитетами, всего их 25. Кроме Перми, все в режиме видеомоста - в Чернушке, например, планируется строительство нового стадиона, в Осе - благоустройство фонтанной площади, вообще в развитие социальной инфраструктуры края будет инвестировано 750 миллионов рублей. Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Мы уверенно смотрим в будущее, программа у нас свёрстана уже на трёхлетку. Никаких сомнений, что и в следующие года будут подписаны дополнительные соглашения, в которых найдут отражение много культурных, общеобразовательных объектов".Благодаря сотрудничеству в крае появляются газопроводы, мосты, поликлиники, школы и детских сады, или вот такие знаковые объекты, которых сейчас в России всего 12, и один из них в Чернушке - это уникальная детская площадка «Нефтеград» - круглый год этот интерактивный комплекс открыт для ребят.Сельский дом культуры в Стряпунятах сегодня отметили отдельно - он открылся, тем самым дав возможность заниматься творчеством сотням местных жителей. И это только часть - каждые пять лет подписывается соглашение между «ЛУКОЙЛом» и Пермским краем. Вот цифры, говорящие о том, что было сделано с 2016 года. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это соглашение, оно позволит нам реализовывать и крупные социальные проекты, и делать так называемые малые дела. Мы сегодня благодарны компании за то, что она рядом, компания помогает, и компания планирует развитие".По итогам прошлого года «ЛУКОЙЛ» заплатил в бюджет региона более 11 миллиардов рублей, а за 10 лет вложил в социальное и экономическое развитие 16,5 миллиардов. И говоря о масштабах сотрудничества - это не только строительство или реконструкция. Состоятся и традиционные благотворительные акции «ЛУКОЙЛа», а также «Марафон добрых дел», который впервые прошёл в прошлом году. А в январе был дан старт 20-му конкурсу социальных и культурных проектов, где кроме традиционных есть специальная номинация – «Инновации», посвящённая 30-летию компании.