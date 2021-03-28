Дороги Перми приводят в порядок после зимы
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Если данный недостаток отклоняется от требований нормативных документов и ГОСТа, составляется акт недостатков улично-дорожной сети, а также выдается предписание для устранения должностным лицам, ответственных за содержание данного участка дороги".
Таких предписаний с начала недели в Перми выписано уже 49, уточняют в ГИБДД. Но дорожные ямы в Перми сейчас регистрируют и городские благоустроители. У них стоит задача сформировать план первоочередного ремонта. Последний уже идет.
Объект номер один в списке - путепровод Сосновый бор, где необходимо было заделать большую выбоину. Такая работа, рассказали мастера, делится на этапы. Прежде чем заполнить яму литым асфальтобетоном, её необходимо подготовить.
Литой асфальтобетон, по словам специалистов, водостоек, обладает хорошими адгезионными свойствами, то есть сцепкой с дорожной поверхностью даже при отрицательной температуре и повышенной влажности воздуха.
Планы по текущему ремонту составляются после объезда улиц сотрудниками районных администраций и по обращениям жителей. Такие работы будут проходить по всему городу, а контролировать качество должны администрации районов.
Артём Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Контроль за подрядными организациями будет осуществляться ежедневно, по результатам выполненного ремонта сотрудниками администрации района будет проводиться фиксация объёмов выполненных работ, а также качества и всего сопутствующего".
Если посмотреть на карту города, становится понятно, что география появления выбоин затрагивает и центр, и отдалённые районы. В планах работ такие улицы, как Пушкина и Петропавловская, Маяковского и Ветлужская, Соликамская и Лянгасова. И такие непростые объекты, как путепроводы - поэтому с него и решили начать - что, в свою очередь, увидели автомобилисты, которые активность дорожников только приветствуют.
В этом году объём дорожного ремонта должен вновь составить порядка одного миллиона квадратных метров покрытия, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 16 объектов. Кроме того, ремонт предусмотрен и по проекту администрации Перми «Малые дела».
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