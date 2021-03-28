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В этом году бюджет проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Прикамье составляет 150 млн рублей
Универсальные площадки в Бардымском районе построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». За прошлый год 25 объектов. Как в крупных, так и малых населенных пунктах.
Куда направлять средства из программы, каждый из муниципалитетов решает сам. Главное условие - сельская местность. В Ординском районе решили вложиться в инженерные сети и благоустройство.
До конца лета в Ординском районе подключат всю необходимую инженерную инфраструктуру. Уже имеется освещение и дорога до центра, который тоже обновился.
Ранее в Орду приезжал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, программа комплексного развития - важный шаг в поддержке сельских территорий.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "О чем мы всегда говорим, и самое главное будем делать — это выравнивание жизни населения на селе с городским населением. У села есть будущее, самое главное, что мы это будущее видим, и будем поддерживать обязательно".
За прошлый год в Пермском крае на развитие сельских территорий было выделено почти 800 млн рублей из бюджетов разных уровней. На эти средства обустроено свыше трехсот объектов во всех муниципалитетах.
Барчак Ольга Стефановна, руководитель направления КРСТ: "Госпрограмма имеет ряд различных направлений. Пермский край уже в 2020 году поучаствовал в пяти из них".
Несмотря на сложный пандемийный год, все проекты реализованы в срок, чтобы люди почувствовали положительные изменения уже сейчас, подчеркнул глава Прикамья. Впереди новые планы. В 2021-м на сельские территории планируется потратить больше 150 млн рублей.
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