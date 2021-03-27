В Березниках во время ДТП автомобиль отбросило на пешехода
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В Березниках во время ДТП автомобиль отбросило на пешехода
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В Пермском крае проходят рейды по популярным местам сбора рыбаков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.03.2021
30 марта смотрите прямую трансляцию инаугурации главы Перми Алексея Демкина
Специалисты "Т Плюс" готовятся к весеннему половодью
"Заливное" для ям и выбоин: в Перми стартовал дорожный экспресс-ремонт
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