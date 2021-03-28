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Как будет выглядеть городская система образования в ближайшие несколько лет?
На сегодня в Перми уже решен вопрос обеспечения местами в садиках детей в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальной остается организация ясельных групп, именно в этом направлении и работают городские власти. Важно не просто открывать новые детские сады, что, безусловно, делается, но и заботиться об обновлении оборудования действующих учреждений. Отдельный проект, который стартует в ближайшее время, посвящен выравниванию доступа каждого ребенка в Перми к качественному начальному образованию вне зависимости от места проживания, социального статуса, экономического и культурного уровня родителей. Не менее важно сделать так, чтобы выпускники школ захотели продолжить свое образование в Перми и Пермском крае. Такую задачу перед собой ставит мэр Перми Алексей Дёмкин.
Алексей Демкин, глава Перми: "Моя стратегическая задача на ближайшие годы - постараться в диалоге системы образования, школьного, высшего образования прийти к тому, чтобы наши дети получали образование в Пермском крае и достойно находили себя в профессии именно в Пермском крае".
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