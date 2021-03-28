В Перми прошел круглый стол, на котором решалось, как будет выглядеть городская система образования в ближайшие несколько лет. Сейчас существует стратегия социально-экономического развития до 2030 года, однако, чтобы уточнить основные ориентиры на ближайшее будущее, губернатор Дмитрий Махонин поручил главе Перми провести ряд круглых столов по разным направлениям, чтобы собрать срез мнений общественности. Например, в области образование. Учителя, педагоги, эксперты, депутаты и представители родительской общественности смогли задать свои вопросы руководителям краевого и городского образовательных ведомств и внести предложения по поводу дальнейшего развития.На сегодня в Перми уже решен вопрос обеспечения местами в садиках детей в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальной остается организация ясельных групп, именно в этом направлении и работают городские власти. Важно не просто открывать новые детские сады, что, безусловно, делается, но и заботиться об обновлении оборудования действующих учреждений. Отдельный проект, который стартует в ближайшее время, посвящен выравниванию доступа каждого ребенка в Перми к качественному начальному образованию вне зависимости от места проживания, социального статуса, экономического и культурного уровня родителей. Не менее важно сделать так, чтобы выпускники школ захотели продолжить свое образование в Перми и Пермском крае. Такую задачу перед собой ставит мэр Перми Алексей Дёмкин.Алексей Демкин, глава Перми: "Моя стратегическая задача на ближайшие годы - постараться в диалоге системы образования, школьного, высшего образования прийти к тому, чтобы наши дети получали образование в Пермском крае и достойно находили себя в профессии именно в Пермском крае".