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В Перми службу доставки открыла одна из крупных торговых продуктовых сетей
Для того чтобы не тратить время и лишний раз не переживать из-за коронавируса, можно воспользоваться мобильным приложением «Пятёрочка Доставка». Цены и акции те же, что в магазинах сети. Сборщики и курьеры строго соблюдают санитарно-эпидемиологические правила.
Светлана Воскресенская, директор кластера «Пермь Северо-Восток» торговой сети «Пятёрочка»: "Спрос на доставку продуктов питания на дом продолжает расти особенно в нашей эпидемиологической сложившейся ситуации. И наша задача, чтобы покупатели получали только самые свежие и качественные товары. Наши комплектовщики очень аккуратно и качественно подбирают товары и упаковывают их с соблюдением всех норм и правил товарного соседства".
Среднее время доставки по Перми - 45 минут, что на 15 минут быстрее, чем в Москве. Доставка продуктов осуществляется бесконтактным способом, передача происходит на безопасном расстоянии. Оплата производится сразу в мобильном приложении, рассчитываться с курьером не нужно.
В условиях пандемии доставка продуктов сыграла свою роль в борьбе с опасной инфекцией, минимизировав количество нежелательных контактов, при этом у жителей сохранилась возможность выбора.
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