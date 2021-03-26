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"Заливное" для ям и выбоин: в Перми стартовал дорожный экспресс-ремонт
Планы по ямочному ремонту составляются после объезда улиц сотрудниками районных администраций и по обращениям жителей. Такие работы будут проходить по всему городу. Контролировать качество должны районные благоустроители. Артём Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Контроль за подрядными организациями будет осуществляться ежедневно, по результатам выполненного ремонта сотрудниками администрации района будет проводиться фиксация объёмов выполненных работ, также качества и всего сопутствующего".
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