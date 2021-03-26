Специалисты "Т Плюс" готовятся к весеннему половодью

Специалисты пермского филиала "Т Плюс" готовятся к весеннему половодью. Для этого здесь сформировали противопаводковую комиссию. Персонал уже прошел инструктаж по безопасной эксплуатации оборудования и содержания зданий и сооружений в период «большой воды», сейчас идет проверка состояния дренажных устройств и ливневок. Под особым контролем находятся ГЭС, ТЭЦ и плотины. Внимание энергетики уделяют и теплосетевой инфраструктуре. С началом паводка специалисты будут проводить осмотры опорных конструкций трубопроводов, при необходимости отводить и откачивать талую воду.Контролировать безопасную работу гидротехнических сооружений и оборудования энергетики будут вместе с администрацией, территориальными противопаводковыми комиссиями и МЧС. После прохождения периода «большой воды» специалисты дополнительно проведут обследование всех объектов филиала для оценки технического состояния, и, если потребуется, выполнят ремонт. Все мероприятия направлены на бесперебойное снабжение жителей теплом и горячей водой.