Специалисты "Т Плюс" готовятся к весеннему половодью

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Контролировать безопасную работу гидротехнических сооружений и оборудования энергетики будут вместе с администрацией, территориальными противопаводковыми комиссиями и МЧС. После прохождения периода «большой воды» специалисты дополнительно проведут обследование всех объектов филиала для оценки технического состояния, и, если потребуется, выполнят ремонт. Все мероприятия направлены на бесперебойное снабжение жителей теплом и горячей водой.
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