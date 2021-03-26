Новые квадратные метры: в Прикамье будут использовать механизм инфраструктурных облигаций

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали меморандум о совместной реализации в регионе комплексных проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций, запуск намечен на текущий год. Определены конкретные направления работы.Например, речь идет о строительстве жилья и социальной инфраструктуры для нужд работников авиакосмического кластера в Новых Лядах, следующий проект - освоение площадки близ пермского ДК Железнодорожников - там планируется возвести порядка 400 тысяч кв.метров жилья и универсальный дворец спорта на 10 тысяч мест.Стороны обсудили и возможность запуска ипотечной программы ДОМ.РФ на территории края, и перспективы создания первого арендного дома - он представляет собой жилой комплекс, квартиры в котором сдаются в наем и при этом находятся в управлении частного капитала или государства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все это в совокупности дает нам возможность реализовывать наши планы по увеличению строительства жилья. Мы должны в ближайшие годы увеличить показатели ввода жилья с 1 млн до 1,5 млн кв. м, а это комфорт жителей и развитие региона».