Новые квадратные метры: в Прикамье будут использовать механизм инфраструктурных облигаций

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Например, речь идет о строительстве жилья и социальной инфраструктуры для нужд работников авиакосмического кластера в Новых Лядах, следующий проект - освоение площадки близ пермского ДК Железнодорожников - там планируется возвести порядка 400 тысяч кв.метров жилья и универсальный дворец спорта на 10 тысяч мест.
Стороны обсудили и возможность запуска ипотечной программы ДОМ.РФ на территории края, и перспективы создания первого арендного дома - он представляет собой жилой комплекс, квартиры в котором сдаются в наем и при этом находятся в управлении частного капитала или государства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все это в совокупности дает нам возможность реализовывать наши планы по увеличению строительства жилья. Мы должны в ближайшие годы увеличить показатели ввода жилья с 1 млн до 1,5 млн кв. м, а это комфорт жителей и развитие региона».
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