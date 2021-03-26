Завтра назовут имена победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
Самые яркие постановки и талантливых исполнителей главных ролей выберет экспертное жюри из 14 регионов Приволжского федерального округа, в составе которого есть представители Союза художников России, РОСИЗО, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров ПФО. Победители фестиваля будут определены в 6 номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший спектакль, раскрывающий тему года».
Творческие коллективы-финалисты фестиваля будут отмечены памятными знаками. Также лучшие театры получат целевые гранты на постановку новых спектаклей: за 1 место – 200 тыс. руб., за 2 место – 150 тыс. руб., за 3 место – 100 тыс. руб.
От Пермского края в окружном этапе участвуют молодежный театр при Пермского государственного национального исследовательского университета (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева).
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