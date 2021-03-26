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В Прикамье стартовали международные соревнования по прыжкам с трамплина
В числе тех, кто поддержит спортсменов в Чайковском, будет и министр спорта РФ Олег Матыцин, который 26 марта находится в Прикамье с рабочим визитом. Он встретится со спортсменами во время тренировочного дня.
Сами соревнования стартуют 27 марта. Участницами Русского тура «Синяя птица» стали 70 спортсменок из 15 стран, в финале мужского Континентального кубка будут соревноваться летающие лыжники из Австрии, Германии, Финляндии, Казахстана, Кореи, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и России. Вручение трофеев соревнований состоится 28 марта.
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