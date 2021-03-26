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В Прикамье стартовали международные соревнования по прыжкам с трамплина →
Легким движением руки автомобиль превращается...
Кирилл Баженов: "Очень просторный, много опций, удобная палатка, кровать".
Начать знакомство с возможностями кемпера можно с путешествий по пермской земле. По данным международной компании КБ «Стрелка», Прикамье по привлекательности природы вошло в пятёрку самых упоминаемых. При этом часть сообщений в социальных сетях – это отзывы, связанные с отсутствием туристической инфраструктуры, и здесь на помощь приходит «дом на колесах».Для комфортного вождения – круиз-контроль, система давления в шинах, би-ксеноновые фары со светодиодными ресничками, подогрев руля. Для качественного отдыха – складное спальное место, пристяжные сумки, шторки, холодильник, складной стул и стулья.
Палатка играет роль тамбура и крепится к поднятой двери багажного отделения, которая надежно фиксируется на газовые упоры. Есть ещё одно дополнение – это отдельный переключатель для света. Уютно. Если автомобиль – это свобода, то «Volkswagen Caddy Beach» — новый её уровень, считают автомобильные эксперты.
Сергей Айзадулов, менеджер по продаже коммерческих автомобилей салона «Экскурс-Автомобили»: «Volkswagen Caddy» - это уникальный автомобиль, который позволит вам использовать его как для работы, так и для хобби, и мы ждём вас в нашем автосалоне, где наши специалисты подберут для вас оптимальное решение".
Кирилл Баженов прямо в автосалоне «Экскурс-Автомобили» на Парковом рассчитал, что на одном баке топлива «Пляжный» «Caddy» может проехать больше тысячи километров. Хватит от Перми до Самары, и уже на второй день конечной точкой станет Керчь. Остановиться можно будет прямо на побережье.
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