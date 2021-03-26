Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с «Промсвязьбанком»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков в рамках всероссийского форума-выставки «Госзаказ», что проходит в эти дни в Москве, подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 5 лет. Речь идет о совместной реализации крупных инвестпроектов на территории Прикамья. Кроме того, банк планирует предоставить льготные условия кредитования для малого и среднего бизнеса и некоторых категорий населения. Так, прозвучало, что работникам бюджетной сферы и оборонно-промышленного сектора Пермского края - участникам зарплатного проекта банка - будут предложены жилищные займы в рамках программы «Семейная ипотека» по ставке 3,99 %.Петр Фрадков, председатель ПСБ: «ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания».