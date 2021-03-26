Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с «Промсвязьбанком»
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Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с «Промсвязьбанком»
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В Лысьвенском политехническом колледже студент устроил на лекции драку
Такой вот капремонт: кто ответит за сгоревшую электронику?
Пермяки смогут прекратить начисление налога на утраченное транспортное средство через МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.03.2021
Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21
В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права
В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
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