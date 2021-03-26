Пермь присоединится к экологической акции «Час Земли»

27 марта пройдет самая массовая акция на планете - "Час Земли", в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде и проблеме истощения ресурсов.Поддержать акцию может любой житель Перми и Пермского края, просто выключив на час свет в квартире с 20:30 до 21:30, внося свою лепту в сохранение ресурсов планеты и бережное их использование.В Перми традиционно будет выключена подсветка здания администрации города. Кроме того, участников международной экологической акции поддержит и главная телебашня Прикамья. С 20:30 до 21:30 на телебашне, которая обычно сияет в вечернее время, погасят архитектурно-художественную подсветку. Различить самое высокое сооружение Перми можно будет по заградительным огням красного цвета, обеспечивающим безопасность полётов в пермском небе.