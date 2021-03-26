← Новое оборудование позволило пермским хирургам провести уникальную операцию
Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с «Промсвязьбанком» →
Пермь присоединится к экологической акции «Час Земли»
Поддержать акцию может любой житель Перми и Пермского края, просто выключив на час свет в квартире с 20:30 до 21:30, внося свою лепту в сохранение ресурсов планеты и бережное их использование.
В Перми традиционно будет выключена подсветка здания администрации города. Кроме того, участников международной экологической акции поддержит и главная телебашня Прикамья. С 20:30 до 21:30 на телебашне, которая обычно сияет в вечернее время, погасят архитектурно-художественную подсветку. Различить самое высокое сооружение Перми можно будет по заградительным огням красного цвета, обеспечивающим безопасность полётов в пермском небе.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новое оборудование позволило пермским хирургам провести уникальную операцию
В Лысьвенском политехническом колледже студент устроил на лекции драку
Такой вот капремонт: кто ответит за сгоревшую электронику?
Пермяки смогут прекратить начисление налога на утраченное транспортное средство через МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.03.2021
Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21
В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права
В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
Пермь примет XX молодёжные Дельфийские игры
Добавить комментарий: