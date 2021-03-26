Новое оборудование позволило пермским хирургам провести уникальную операцию

Пермские хирурги провели уникальную операцию. Им удалось успешно удалить пациентке злокачественные опухоли и метастазы сразу на трех внутренних органах. Врачи признаются, что еще недавно за столь тяжелые случаи они не брались. Женщина уже готовится к выписке.Наталья Бражникова готовится к выписке и возвращению домой в Лысьву. То, что удалось сделать врачам краевого онкодиспансера, называет чудом. С одномоментного удаления злокачественной опухоли в кишечнике и метастазов в печени и в левом лёгком прошло всего 10 дней. Наталья Бражникова: "Говорят, что лечить бесплатно онкологию это долго, то в моём случае как раз всё было наоборот".Уникальная операция длилась 5 часов. Её провели заведующий торакальным отделением городской клинической больницы №4 Андрей Нагаев и заместитель главного врача по хирургии онкологического диспансера Михаил Денисов.Михаил Денисов, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»: "Ещё года три-четыре назад мы бы развели руками. Но в настоящее время благодаря современному оборудованию и наличию лекарственных препаратов и эту болезнь можно лечить". Технические возможности позволили хирургам прямо во время вмешательства удалить ранее не выявленные очаги болезни, обнаружить которые на первоначальном этапе обследования было затруднительно.Обновление оборудования в больницах региона становится возможным не только благодаря выполнению национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, но и тому, что ключевой отраслью для руководства края является здравоохранение.Сейчас в онокодиспенсаере идёт монтаж нового аппарат МРТ. Всего в этом году по всему краю будет поставлено 877 единиц техники, при этом впервые в сельские населенные пункты отправятся аппараты КТ в количестве 12 штук. В 2020 году было закуплено 3,5 тысячи единиц различного медицинского оборудования, в том числе для борьбы с коронавирусом. И несмотря на то что основное внимание было сфокусировано на борьбу с пандемией, удалось выполнить основные цели программ развития, на что обращал внимание и губернатор Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что техника поступает в наши центральные медицинские учреждения, но и в отдаленные населенные пункты, сельские населенные пункты, мы ещё раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи были одинаковые для всех". По словам главы региона, развивать медицинскую инфраструктуру чрезвычайно важно в любых условиях. Люди ждут от власти этого здесь и сейчас. Случай с Натальей Бражниковой подтверждает сказанное. Промедление на четвертой стадии рака может стоить самого дорогого.