В Лысьвенском политехническом колледже студент устроил на лекции драку

Полицейские проводят проверку по факту пьяного дебоша в Лысьвенском политехническом колледже. Там студент устроил драку прямо на лекции, напав на своего преподавателя. По словам очевидцев, последний даже потерял сознание. Охранник вызвал группу быстрого реагирования. Пока та ехала, хулигана вытолкали на улицу. Кадры задержания сейчас гуляют по Сети.Молодой человек рвался вернуться на лекцию. Крепким ребятам из ГБР пришлось его скрутить. В полиции, куда передали дебошира, выяснилось, что студент пьян. Преподаватель, который сейчас на больничном и отказывается общаться с журналистами, сделал студенту замечание по поводу его опьянения. За это поплатился. Пострадавший педагог всего на год старше своего обидчика, которому 23 года. Хулигана отчислят заочно, так как он в колледже больше не появляется. Администрация учебного заведения глубоко возмущена произошедшим.Татьяна Безденежных, заместитель директора по воспитательной работе Лысьвенского политехнического колледжа: "Студент проговорил, что был пьяный и таким образом ничего не помнит, что творил. Человек в нетрезвом состоянии, неадекватно реагирующий на обстоятельства".