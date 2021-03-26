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В Лысьвенском политехническом колледже студент устроил на лекции драку
Молодой человек рвался вернуться на лекцию. Крепким ребятам из ГБР пришлось его скрутить. В полиции, куда передали дебошира, выяснилось, что студент пьян. Преподаватель, который сейчас на больничном и отказывается общаться с журналистами, сделал студенту замечание по поводу его опьянения. За это поплатился. Пострадавший педагог всего на год старше своего обидчика, которому 23 года. Хулигана отчислят заочно, так как он в колледже больше не появляется. Администрация учебного заведения глубоко возмущена произошедшим.
Татьяна Безденежных, заместитель директора по воспитательной работе Лысьвенского политехнического колледжа: "Студент проговорил, что был пьяный и таким образом ничего не помнит, что творил. Человек в нетрезвом состоянии, неадекватно реагирующий на обстоятельства".
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