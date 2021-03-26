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Такой вот капремонт: кто ответит за сгоревшую электронику?
Лариса Говоркова: "Включилась микроволновка, она сработала, холодильник сработал и раз - все быстро потухло".Похожая ситуация в каждой второй квартире в доме на Свиязева, 28. Все началось с плановой замены электрических шкафов в подъезде, закончилось аварией во всем доме. Максим успел застать только последствия.
Максим Засыпкин: "Микроволновка сразу потухла, я ее включаю в розетку. Все нет ее. Мы выключили автоматы все, индикаторной отверткой - в обеих фазах напряжение".Работы по капитальному ремонту в этом доме по договору с региональным фондом еще с прошлого года проводила компания «АудитЭнергопроект». На качество жители жаловались с самого первого дня, пока гром не грянул и электрик не перепутал провода. Точнее, наоборот.
Вера Волкова, старшая по дому Свиязева, 28: "Мы обращались в администрацию, в прокуратуру, мы везде обращались, но воз поныне там".
Фонд капитального ремонта от своего подрядчика теперь полностью открещивается. Говорят, фирма давно в черном списке, и то, что приступила к работам, даже и не знал никто. Александр Казанцев, пресс-секретарь фонда Капитального ремонта Пермского края: "Договор с ними расторгается. Фонд не был уведомлен, что работы проводили и будут проводиться. Если бы даже такое заявление поступило, фонд бы не разрешил проводить работы".
Подрядчик пропал, электроснабжение восстанавливает уже управляющая компания. К середине второго дня свет вернулся только в половину квартир. Электричество пусть и подключают, но по временной схеме, о ее надежности говорить не приходится. И пусть блага цивилизации в квартиры возвращаются, в местах общего пользования свет будет далеко не везде. Так что к темным подъездам жителям еще придется привыкнуть.
Нового подрядчика на продолжение работ фонд капитального ремонта будет искать еще минимум месяц. Тем временем сгоревшую бытовую технику жители тоже прощать не намерены.
Валерий Агафонов, директор УК «Домстрой»: "Однозначно все заявления мы соберем, все они будут у нас обработаны и выставлены претензии Фонду капитального ремонта". Ущерб общедомовому имуществу в виде испорченной проводки еще предстоит посчитать. У Максима личный перечень пока только формируется.
Максим Засыпкин: "Я вчера посмотрел, 7 500 стоит вот именно такая же модель микроволновки".
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