Пермяки смогут прекратить начисление налога на утраченное транспортное средство через МФЦ

Многие автовладельцы попадают в ситуацию, когда транспортное средство (ТС) давно утрачено, например, по причине аварии, в результате пожара, стихийного бедствия, а налог за авто продолжает начисляться. Чтобы не платить лишние деньги, необходимо подать заявление в налоговую службу о прекращении существования объекта налогообложения. Направить такой запрос в УФНС теперь можно через отделения «Мои Документы».Чтобы получить услугу, необходимо предоставить в МФЦ заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие факт утраты транспортного средства. Например, это может быть справка из ГИБДД об уничтожении автомобиля вследствие аварии. При отсутствии таких документов, налоговые органы самостоятельно запрашивают информацию, подтверждающую утрату объекта налогообложения, от органов, у которых имеются эти сведения.Рассматривать обращение налогоплательщика налоговый орган будет в течение 30 календарных дней. В некоторых случаях срок может быть продлен. Уведомление о прекращении начисления транспортного налога или же отказ налогоплательщику может быть направлен почтой, выдан в налоговом органе, или в том же филиале МФЦ, куда подавалось заявление.Также, помимо уведомления об уничтожении транспортного средства, через многофункциональные центры жители Прикамья могут сообщить налоговым органам об утрате объекта недвижимости. Воспользоваться этой услугой могут владельцы квартир, домов, дач и гаражей в случае полного разрушения объекта в результате сноса, пожара или стихийного бедствия.