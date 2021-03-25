«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.03.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.03.2021 в 11:03
24.03.2021 в 09:33
24.03.2021 в 09:08
20.03.2021 в 11:00
19.03.2021 в 17:00
23.03.2021 в 11:22
22.03.2021 в 16:55
20.03.2021 в 09:30
16.03.2021 в 16:14
16.03.2021 в 12:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.03.2021
«Требовали переоформить недвижимость на 40 млн рублей». В Прикамье задержаны налетчики, причастные к разбойному нападению на предпринимателя
Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21
В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права
В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
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В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
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Пермская скалолазка победила на первенстве России
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Пермь примет XX молодёжные Дельфийские игры
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.03.2021
В Перми коммунальщики массово очищают крыши от снега
«Проникали в квартиры пожилых». В Перми задержаны псевдогазовики
Стартовала выплата возмещений дольщикам проблемных домов
Плитка для кухни: особенности и преимущества
В Перми представлена новая «OCTAVIA»
Общественники ратуют за чистые и законные выборы
В Перми откроется музыкальный детский сад
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Пермяки смогут пройти флюорографию в передвижных рентген-кабинетах
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21
В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права
В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
Пермь примет XX молодёжные Дельфийские игры
Эксперимент сворачивается: в пермские трамваи и автобусы вернут кондукторов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.03.2021
В Перми коммунальщики массово очищают крыши от снега
Общественники ратуют за чистые и законные выборы
В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий
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