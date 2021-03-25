Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21
Теперь на свой старый барак Арина наблюдает с седьмого этажа новостройки. Здесь просторно и есть все удобства для молодой семьи. Эту квартиру для переселения предоставила администрация.
Арина Михеева: "Не верилось долго. Спишь и смотришь - потолок натяжной, обои. Есть большая кухня. Тепло наконец-то. Ходишь в футболках и шортах".В этом доме на Ольховской, 21 новоселов ожидается немало. Квартиры тут закупил муниципалитет для переселения жителей из аварийных домов и детей-сирот.
Всего в этом доме 256 квартир, 77 из них предоставят под расселение, в 52 уже живут дети-сироты.
Сегодня новый дом проинспектировал мэр Перми Алексей Дёмкин, а заодно поздравил новоселов и поговорил с ними.
Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения - собственникам предоставляют выплату, которая рассчитывается из рыночной стоимости ветхого жилья, либо субсидию, а тем, кто жил на правах социального найма, дают новые квартиры, равнозначные по метражу. На реализацию программы в этом году выделена беспрецедентная сумма.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Не выделялся такой объем средств. В 2021 году будет потрачено на расселение и снос ветхого и аварийного жилья больше 3 млрд. рублей. В ходе реализации программы мы планируем расселить более 3,5 тысяч человек".Узнать детально о программах переселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений в Едином центре на Екатерининской, 63. Перед визитом необходимо заранее записаться. Часть ответов дадут и по телефону - 207-50-97.
Арина с семьей в ближайшее время планирует обустроить до конца кухню и детскую комнату.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права
В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
Пермь примет XX молодёжные Дельфийские игры
Эксперимент сворачивается: в пермские трамваи и автобусы вернут кондукторов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.03.2021
В Перми коммунальщики массово очищают крыши от снега
Общественники ратуют за чистые и законные выборы
В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий
Пермяки смогут пройти флюорографию в передвижных рентген-кабинетах
Добавить комментарий: