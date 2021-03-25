Глава Перми навестил новоселов дома на Ольховской, 21

Глава Перми Алексей Демкин отправился навестить новоселов дома, в котором муниципалитет выкупил 77 квартир для тех, кто дождался расселения из старых бараков. Год минувший был очень щедрым на такие события. Удастся ли сохранить динамику?Арине Михеевой с трудом верится, что в этом доме на Ольховской, 19 она с семьей прожила 8 лет. Туалет здесь был общий с соседями, горячей воды не было, как и ванной, а в комнатах было так холодно, что стены пришлось утеплять картоном.Теперь на свой старый барак Арина наблюдает с седьмого этажа новостройки. Здесь просторно и есть все удобства для молодой семьи. Эту квартиру для переселения предоставила администрация.Арина Михеева: "Не верилось долго. Спишь и смотришь - потолок натяжной, обои. Есть большая кухня. Тепло наконец-то. Ходишь в футболках и шортах".В этом доме на Ольховской, 21 новоселов ожидается немало. Квартиры тут закупил муниципалитет для переселения жителей из аварийных домов и детей-сирот.Всего в этом доме 256 квартир, 77 из них предоставят под расселение, в 52 уже живут дети-сироты.Сегодня новый дом проинспектировал мэр Перми Алексей Дёмкин, а заодно поздравил новоселов и поговорил с ними.Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения - собственникам предоставляют выплату, которая рассчитывается из рыночной стоимости ветхого жилья, либо субсидию, а тем, кто жил на правах социального найма, дают новые квартиры, равнозначные по метражу. На реализацию программы в этом году выделена беспрецедентная сумма.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Не выделялся такой объем средств. В 2021 году будет потрачено на расселение и снос ветхого и аварийного жилья больше 3 млрд. рублей. В ходе реализации программы мы планируем расселить более 3,5 тысяч человек".Узнать детально о программах переселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений в Едином центре на Екатерининской, 63. Перед визитом необходимо заранее записаться. Часть ответов дадут и по телефону - 207-50-97.Арина с семьей в ближайшее время планирует обустроить до конца кухню и детскую комнату.