В ГИБДД рассказали, как с 1 апреля будут принимать экзамен на водительские права

У курсантов автошкол эксперимент только начинается. С 1 апреля меняются правила прохождения практического экзамена для получения водительских прав. В ГИБДД Пермского края сегодня рассказали, как это будет. Параллельная парковка, разворот в узком проезде и задний ход - и это Руфату нужно продемонстрировать в условиях оживлённого движения. На кону - водительские права. Это, конечно, имитация экзамена, поскольку изменения вступают в силу только 1 апреля. Однако и после этой даты площадки при ГИБДД использовать не перестанут.

Евгений Лапаев, старший государственный инспектор РЭО ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Мы берём сейчас с собой двух кандидатов, первый кандидат выполняет элементы на закрытой площадке". А вот второму курсанту умения предстоит продемонстрировать уже в условиях города - плечом к плечу с сотрудником ГИБДД. И это тоже новшество: сейчас на переднем пассажирском сидит инструктор, через неделю это место займёт экзаменатор. Также в автомобиле разрешат находиться представителям общественных организаций, автошкол и другим кандидатам в водители.

Продолжительность вождения для большинства составит полчаса, чтобы успеть выполнить все упражнения. Сейчас это 20 минут. Также добавится проверка водителей на умение ездить с максимально разрешенной скоростью.

Как это будет, инструктор Светлана Новикова может только предполагать. Светлана Новикова, мастер производственного обучения вождению: "Придётся немножко корректировать программу обучения, даже не немножко, а значительно".

Заявлено, что инспекторы ГИБДД будут выбирать маршрут движения на ходу. Но это не значит, что он будет непредсказуем.

Алексей Трясцин, начальник отделения экзаменационной работы РЭО ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Мы уже согласовали перечень улиц - у нас три маршрута разработано новых, которые с 1 апреля будут введены в действие". Иначе теперь выглядит экзаменационный лист: на смену двум - по результатам сдачи «на площадке» и «в городе» - придёт общий на трёх страницах. Так проще подсчитывать ошибки.

Использование телефона за рулём сейчас даёт 3 штрафных балла при максимально допустимых четырех. С 1 апреля только из-за одного этого нарушения экзамен будет уже не сдан. То же самое касается ремня безопасности.

Изменения коснутся всех, кроме мотоциклистов, будущих водителей мопедов и квадроциклов - их умения в городе тестировать не будут.