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В Перми стартовал ремонт дорог литым асфальтом
Литой асфальтобетон обладает исключительными адгезионными свойствами и водостойкостью. Именно это обеспечивает прочное сцепление с дорожной основой даже при отрицательных температурах и повышенной влажности воздуха.
Качество работ контролируют специалисты МКУ «Благоустройство района». Ежедневно они проводят мониторинг состояния дорог в районе. Постоянно формируется новый маршрут работ для того, чтобы оперативно проводить ремонт там, где это требуется.
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