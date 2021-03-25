В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Мероприятие состоится 27 марта во всех общеобразовательных учреждениях Перми, реализующих программы начального общего образования. В этом году День открытых дверей будет организован как в очном, так и в онлайн-форматах.В ходе мероприятия общеобразовательные учреждения представят программы, реализуемые в начальной школе, расскажут об особенностях приёмной кампании этого года и об алгоритме подачи документов в 1-й класс, поделятся опытом подготовки ребёнка к школе и ответят на вопросы родителей.Информацию о времени и формате проведения Дня открытых дверей в конкретном учреждении родители могут уточнить на официальных сайтах школ.