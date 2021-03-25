В школах Перми пройдёт День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
В ходе мероприятия общеобразовательные учреждения представят программы, реализуемые в начальной школе, расскажут об особенностях приёмной кампании этого года и об алгоритме подачи документов в 1-й класс, поделятся опытом подготовки ребёнка к школе и ответят на вопросы родителей.
Информацию о времени и формате проведения Дня открытых дверей в конкретном учреждении родители могут уточнить на официальных сайтах школ.
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