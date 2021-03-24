В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий

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← Пермяки смогут пройти флюорографию в передвижных рентген-кабинетах
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Дмитрий Махонин: «Важно, чтобы стандарты оказания медпомощи одинаково соблюдались для всех жителей края»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2021
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