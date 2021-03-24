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Пермяки смогут пройти флюорографию в передвижных рентген-кабинетах
График работы флюорографов 28 марта в парках:
12-00 до 13-00 – проведение флюорографии;
13-00 до 13-30 – описание результатов и выдача;
13-30 до 14-30 – проведение флюорографии;
14-30 до 15-00 – описание результатов и выдача;
15-00 до 16-00 – проведение флюорографии;
16-00 до 16-30 – описание результатов и выдача.
При себе необходимо иметь паспорт или другое удостоверение личности.
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