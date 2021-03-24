Общественники ратуют за чистые и законные выборы

Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Пермском крае провел встречу с представителями региональных отделений политических партий, готовящих кандидатов на предстоящие выборы. Основной темой повестки стало обсуждение чистоты проведения избирательных кампаний. О новых практиках общественного контроля и важности обучения наблюдателей в режиме видеосвязи рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, отметив, что Прикамье хорошо показало себя на прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России и на выборах губернатора края. Александр Брод, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»: "На нас, общественников, ложится высочайшая обязанность обеспечения чистоты и законности выборов. Нас будет трудно обвинить в ангажированности, поскольку мы, пользуясь правом закона, выходим на избирательные участки как представители гражданского общества".В дальнейшем при участии членов Общественного штаба будет разработан меморандум о согласии всех участников выборного процесса на проведение чистых и законных избирательных кампаний.В этом году в Пермском крае пройдут выборы в Госдуму, в Заксобрание Прикамья и в ряд органов местного самоуправления, в том числе в Пермскую городскую думу.Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае в 2021 году: "В этом меморандуме планируем затронуть вопросы ненарушения этики, ненарушения действующего законодательства. Отдельно мы планируем поднять вопрос, связанный с распространением агитационных материалов".