Больницы края оснащают современным оборудованием

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Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Очень важно, что эта техника поступает не только в наши центральные медицинские учреждения но и в отдаленные населенные пункты, в сельские населенные пункты. Мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи дискириминации не было, чтобы стандарты были одинаковые для всех».
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