Больницы края оснащают современным оборудованием

На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию национальных проектов по развитию здравоохранения. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию сельские врачебные амбулатории в деревнях Савино, Гамово, посёлке Зюкайка, две детские поликлиники в Перми и одну в Кудымкаре. В прошлом году закупили более 3 500 единиц медицинского оборудования. Темпы планируется сохранить и в этом году. Новый ангиограф установили в Пермском клиническом кардиодиспансере, в краевой детской клинической больнице появился новый компьютерный томограф. Оснащение больниц идет во всех муниципалитетах региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Очень важно, что эта техника поступает не только в наши центральные медицинские учреждения но и в отдаленные населенные пункты, в сельские населенные пункты. Мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи дискириминации не было, чтобы стандарты были одинаковые для всех».