В Пермском крае откроется Школа социальных предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Пермского края открывает Школу социального предпринимателя, выпускники которой смогут претендовать на получение грантов, льготную аренду помещений из муниципального реестра госимущества, наставничество опытных бизнесменов и дальнейшее бесплатное обучение от экспертов.Образовательные интенсивы пройдут с 24 по 27 марта с 11.00 до 18.00 в центре «Мой бизнес» (г. Пермь, ул. Окулова, 75, к. 1).Теоретические знания в Школе будут подкреплены практическими занятиями. Эксперты научат участников проекта управлению человеческими ресурсами, маркетингу, продажам и продвижению своих товаров или услуг. Преподаватели помогут своим ученикам построить бизнес-модель, наладить финансовое планирование и бюджет движения денежных средств. Также социальные предприниматели пройдут обучение калькуляции себестоимости товаров или услуг, разберутся в особенностях социального франчайзинга.«Не все понимают, что они подходят под определение «социальный предприниматель». Это могут быть образовательные и реабилитационные центры, частные детские сады, ремесленные мастерские и другие подобные организации. Кроме того, социальным является бизнес, где половина сотрудников – пожилые, выпускники детдомов, малоимущие, одинокие и многодетные родители, инвалиды или бывшие заключенные», – пояснила руководитель Центра инноваций в социальной сфере Пермского фонда развития предпринимательства Ольга Караваева.По итогам работы Школы участники получат сертификат о прохождении программы от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Документ позволит в дальнейшем получать господдержку различного уровня.