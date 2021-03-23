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В Пермском крае откроется Школа социальных предпринимателей
Образовательные интенсивы пройдут с 24 по 27 марта с 11.00 до 18.00 в центре «Мой бизнес» (г. Пермь, ул. Окулова, 75, к. 1).
Теоретические знания в Школе будут подкреплены практическими занятиями. Эксперты научат участников проекта управлению человеческими ресурсами, маркетингу, продажам и продвижению своих товаров или услуг. Преподаватели помогут своим ученикам построить бизнес-модель, наладить финансовое планирование и бюджет движения денежных средств. Также социальные предприниматели пройдут обучение калькуляции себестоимости товаров или услуг, разберутся в особенностях социального франчайзинга.
«Не все понимают, что они подходят под определение «социальный предприниматель». Это могут быть образовательные и реабилитационные центры, частные детские сады, ремесленные мастерские и другие подобные организации. Кроме того, социальным является бизнес, где половина сотрудников – пожилые, выпускники детдомов, малоимущие, одинокие и многодетные родители, инвалиды или бывшие заключенные», – пояснила руководитель Центра инноваций в социальной сфере Пермского фонда развития предпринимательства Ольга Караваева.
По итогам работы Школы участники получат сертификат о прохождении программы от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Документ позволит в дальнейшем получать господдержку различного уровня.
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