На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию нацпроекта «Культура»
За счёт средств краевого бюджета планируется в этом году начать ремонт фасада и малой сцены пермского академического Театра-Театра, ремонт также планируется в Пермском театре юного зрителя. Модернизация коснется и муниципальных театров.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: «Муниципальная структура тоже подвергается серьезной реконструкции. С 19 года у нас идёт серьезный капремонт театра в Чайковском театр драмы. В 2021 они должны закончить, с 2022 театр снова начнет работу на своей основной сцене".
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