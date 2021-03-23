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Депутаты гордумы выбрали Алексея Демкина главой Перми
По итогам голосования, за Алексея Демкина проголосовали 28 депутатов, против - 1, воздержался - 1. Кандидатуру Эдуарда Хайруллина поддержали 3 депутата, против - 3, воздержались - 17. Напомним, предыдущий глава города Дмитрий Самойлов в декабре 2020 года перешел на работу в краевое правительство. Исполняющим обязанности мэра до проведения конкурса назначили первого заместителя главы Алексея Дёмкина, до этого он был депутатом городской думы.
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