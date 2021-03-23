90-летие комплекса ГТО в Перми отметили лыжными забегами

24 марта исполняется 7 лет, как в России было возрождено физкультурное движение "Готов к труду и обороне". Самому Всесоюзному комплексу ГТО - 90 лет. По этому случаю на спортбазе "Южная" в Перми прошли лыжные забеги. На лыжной базе Южная участников сегодня немало. От мала до велика. Всех их объединило желание не только полезно провести время, но и посмотреть, на что они способны и выполнить норматив комплекса ГТО «Бег на лыжах».Эта лыжная гонка открывает декаду спорта, посвященную 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 24 марта исполнится 7 лет со дня официального его возрождения.Александр Наумов, руководитель регионального центра тестирования ГТО в Пермском крае: "Каждый должен следить за своим физическим состоянием здоровья и выполнять нормативы ГТО, для чего они и предусмотрены. Дать оценку себе. К 2030 году у нас общая задача стоит 70% населения должны заниматься физкультурой и спортом».Заездов предусмотрено 5, в зависимости от возрастных возможностей участников от одного до 5 километров по снежной трассе. Время преодоления трассы отслеживают судьи, и каждому на финише надевают медали.Юлия Вострецова: "Чтоб выполнить, надо постараться, не все так просто, как кажется».Проигравших в забегах нет, только одни победители. Каждый за свою дистанцию получил красивую памятную медаль.