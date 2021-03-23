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В районах Перми начали работу «горячие линии» по вопросам уборки льда и снега с крыш
Ленинский район – 212-07-17;
Свердловский район – 244-21-80;
Мотовилихинский район – 260-27-66;
Индустриальный район – 227-94-14, 227-91-74;
Дзержинский район – 246-55-42, 246-58-87, 246-50-11;
Орджоникидзевский район – 263-52-04, 263-44-57, 263-47-26;
Кировский район – 205-62-16;
Посёлок Новые Льды – 295-86-46.
Напомним, за последние дни в Перми в результате падения снега и льда с крыш зданий пострадало несколько человек, одна женщина погибла. После трагедии сотрудники отделов благоустройства проводят обследования кровель всех многоквартирных домов.
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