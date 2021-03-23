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Черняевский лес - достояние Перми
Ольга Бондаренко: "Такая природа, такая красота, белочки, птички. Это очень красиво".Пермь считается одним из самых зеленых городов России. 122 миллиона деревьев - это половина от территории города. Только птиц в пермских лесах и парках более 100 видов, в том числе краснокнижных.
Здесь можно провести время с пользой не только для здоровья, но и для ума. По периметру парка находятся информационные стенды, где можно узнать не только об обитателях леса, но и о деревьях, которые здесь растут.В Международный день леса, который принято отмечать 21 марта, людей в Черняевском лесу немало. Каждый нашел занятие по душе. Одни прогуливаются целыми семьями по лесным маршрутам, другие катаются на сноутюбинге на горках. Третьи занимаются скандинавской ходьбой. Сохранением и развитием пермского Черняевского леса и развитием его инфраструктуры занимаются и депутаты Пермской городской думы. Именно они в 2009 году придали ему статус особо охраняемой природной территории.
Михаил Черепанов, депутат Пермской городской думы: "Статус строго защищает границы существующего леса. Ежегодно закладываем средства в бюджете города, для того чтобы обустраивать новые зоны, появлялись новые экологические тропы, чтобы текущее состояние поддерживалось рекреационной территории. Это и ремонт, и освещение, лавочки, урны. Моя задача как депутата не только развивать лес, но и его защищать".Помогать поддерживать лес в чистоте и сохранности может каждый пермяк вне зависимости от даты. Достаточно убирать за собой мусор и бережно относиться к лесным обитателям.
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