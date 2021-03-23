В Прикамье появился свой Тiк Ток House

Все еще школьники, так что полностью переезжать сюда никто не будет, а в остальном это полноценный Тiк Ток House по образцу американских домов самоявленных звезд социальных сетей. Живи и целыми днями придумывай новый контент, чтобы наращивать базу подписчиков.Позитив, креатив плюс яркая внешность — создать образ тиктокерам помогает известный пермский дизайнер Елена Старикова. Одежда должна быть не только стильной, но и подходящей для активных движений.Елена Старикова, дизайнер: "Взяла все эластичные, подвижные ткани. Можно варьировать, коллаборировать с любыми своими вещами".У каждого блогера своя аудитория, однако всем хочется больше подписчиков. Для этого и создаётся первый на Урале «ТикТок-хаус» - говоря проще, «пилить контент» ребята теперь будут вместе. А площадкой для съёмок станет квартира. Тиктокерский дом, с которого всё началось в России, появился в Москве ровно год назад. Сегодня у его аккаунта почти 10 млн подписчиков. У блогеров клипы со знаменитостями. Свой дом пермские тиктокеры назвали «Пентхаусом», на сегодняшней день подписчиков уже более 6 тысяч. При этом если сложить аудиторию всех участников, получится почти два миллиона. 400 тысяч из них подписаны на Данила Титова, школьника из Нытвы, который увлекается танцами.Даня Титов, блогер (@danua.titov): "Тик-Ток — это место, где мы можем самовыражаться и заработок на втором плане. Главное - творчество для нас".Это при том, что за пару дней Данил заработал больше 100 тысяч рублей, прорекламировав в Тик-Ток кофейню. На очереди для продвижения пермским ТикТок-хаусом салон красоты. Каждый блогер и продюсер — здесь это взрослый человек — получит определённый процент от сделки. А сегодня ребята создали коллаборацию с «Ростелекомом», чтобы со стабильным интернетом и без проблем выкладывать ролики. Алексей Степанов, продюсер тиктокерского дома «Penthouse» (@penthhouses): "В ближайшее время будем покорять недели моды, хотим выпустить свою линейку одежды и покорить китайский тик-ток, потому что он нам интересен".В пермском тиктокерском доме, в отличие от столичных, блогеры жить не будут — это площадка для съёмок, встреч и мастер-классов. То, что популярно в Тик-Токе именно сейчас, называется трендами. Задача – попасть в рекомендации, получить максимальное количество лайков.Кстати, первыми на Урале успели стать не только обитатели Тик-Ток-хауса: Чусовской металлургический завод ворвался в популярную соцсеть как первое предприятие: меньше чем за месяц — 33,5 тысячи подписчиков.