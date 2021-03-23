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Качественное здравоохранение. В Прикамье строят новые поликлиники

Детская поликлиника в пермском микрорайоне Ива откроет свои двери 1 апреля. Там заканчивается монтаж оборудования. В Орджоникидзевском районе в новом здании такого же учреждения сейчас идет монтаж инженерного оборудования. Во втором полугодии работы должны быть завершены. В Майкоре Коми-Пермяцкого округа уже открылась новая сельская врачебная амбулатория. Вместо шаговой доступности — пять километров до ближайшей поликлиники. В микрорайоне Ива семья Сулеймановых живет уже больше четырех лет. Всё это время маленьких детей приходится возить в соседний район.
Мария Сулейманова: "Пока вынуждены ездить на Грачева, 12. Мне кажется, весь район уже ждет, когда её откроют".
Речь идёт о новой детской клинической поликлинике, в которой будут обслуживать порядка 4 тысяч детей. Строительством занимается местный девелопер, который уже передал объект муниципалитету. А тот в свою очередь в ноябре прошлого года - Минздраву. Внутри всё готово для открытия.
Андрей Сенюшкин, главный врач: "Помимо педиатрической службы будет консультативно-диагностическое отделение, где будут принимать врачи специалисты по графику, УЗИ и рентген будет работать".Свои двери для посетителей поликлиника откроет уже 1 апреля. Оценил готовность объекта глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша задача — создать застройщику условия, чтобы он строил хорошее жилье. Чтобы жители получали не только квартиры и свои метры, но и благоустроенные дворы, и социальную инфраструктуру".
Несмотря на пандемийный год, все плановые задачи были выполнены, ни одна стройка не была заморожена. Благодаря личному вмешательству губернатора Прикамья ряд вопросов был сдвинут с «мертвой точки». Так, например, в поселке Майкор Юсьвинского района уже отрыта для пациентов сельская врачебная амбулатория. Она сможет принимать 60 пациентов в смену.Елена Чиртулова, старшая медсестра Майкорской врачебной амбулатории: "В новом здании всё комфортно, чисто. Всё по-современному сделано, не деревянное, как у нас было".
В Орджоникидзевском районе в активной фазе идет строительство еще большей детской поликлиники на 200 посещений в смену. По плану, ходить сюда планируют больше 7 тысяч ребят.
Сейчас на объекте ведется устройство внутренних инженерных сетей. По словам представителя подрядной организации, работы выполнены на 85 процентов.Артем Заруба, представитель компании-подрядчика: "Сейчас мы планируем доделать отделку и потом ждать оборудование".
Сдать поликлинику в Орджоникидзевском районе планируется во втором полугодии. По словам главы региона, развивать медицинскую инфраструктуру, возможности для жителей края пользоваться квалифицированной медпомощью – чрезвычайно важно в любых, даже непростых условиях.

Опубликовано: 23.03.2021 в 10:29 в рубрике - Вести Пермь

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