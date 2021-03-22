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В Прикамье потеплеет до +7 градусов
Андрей Шихов,специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Неделя будет теплой. Повышение дневной температуры до +4...+7 градусов ожидается в четверг. Тепло придет с северо-запада, высокий температурный фон в дневные часы сохранится до конца недели. Ночью во второй половине недели ожидается температура -3...-6 градусов, в связи с чем говорить об интенсивном таянии снега, за исключением города, пока не приходится. Первая половина недели будет более прохладной. Завтра ожидаются небольшие умеренные осадки в виде мокрого снега, днем около 0 градусов. В ночь на среду похолодает примерно до минус 5. Днем в среду будет около нуля или выше, но без осадков. Также сохраняется высокая возможность похолодания в последних числах марта".
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