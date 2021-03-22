Прикамцы стали победителями X Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Сборная Пермского края стала победителем X Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Чествовали спортсменов на торжественной церемонии закрытия в спорткомплексе Сухарева. В столицу Прикамья приехали команды из 44 регионов. В течение трёх дней 700 дояров, механизаторов и просто активных сельчан выявляли победителей в личном и командном зачетах по 7 направлениям. Лучше всего прикамские спортсмены показали себя в лыжных гонках, шахматах и дважды - в эстафетах спортивных семей. Всего завоёваны 4 золотые медали.

Серебряные награды наши земляки завоевали в шашках и многоборье дояров. В итоге, заняли первое общекомандное место в зачёте регионов, что особенно почётно в юбилейный, 10-й для игр год. Компанию на подиуме Пермскому краю составили Челябинская и Курганская области.

Евгений Мочалов, главный судья 10-х Всероссийских зимних сельских спортивных игр: "У нас 13 участников, у них у всех были лыжные гонки в программе. Были закуплены очень качественные лыжи, профессиональные. Всё, это конечно, сказалось. Чтобы попасть в нашу команду сборную для участия во всероссийских играх, все стараются, тренируются, готовятся. Выступают сильнейшие".