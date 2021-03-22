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В Прикамье могут увеличить сумму вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружие
С 2019 года правительством Пермского края в качестве стимулирования добровольной сдачи боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств огнестрельного оружия гражданам осуществляются выплаты. Их размер зависит от вида предметов вооружения, максимальная сумма составляет 35 тыс. руб. за единицу оружия. Тем не менее, по данным Росгвардии, в 2020 году денежное вознаграждение получили только девять человек – жители Лысьвы, Соликамска, Перми, Верещагино и Барды. Они сдали в общей сложности 12 единиц незарегистрированного оружия.
По итогам обсуждения, губернатор Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности совместно с Главным управлением МВД России по Пермскому краю и региональным Управлением Росгвардии проработать вопрос целесообразности увеличения суммы вознаграждения за добровольно сданное незарегистрированное оружие. Также глава региона поддержал предложение об инициировании внесения в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» изменений, касающихся ужесточения требований к организациям, осуществляющих торговлю оружием, в части установления дополнительных регламентов по продаже охолощенного и сигнального оружия.
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