Систему платных парковок Перми будет по-прежнему обслуживать "Ростелеком"

В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что оператором, обслуживающим систему платных парковок Перми, останется Ростелеком. Накануне автомобилистов предупреждали, что в системе возможны сбои в связи со сменой оператора - им должно было стать ООО «Гринтал» после победы в конкурсе на новый контракт. Однако по последним данным из дирекции дорожного движения организация-победитель отказалась от обслуживания в пользу предыдущего оператора.Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Переходный период предполагался с субботы, то есть в это время должны были смениться номера, администраторы и так далее, мы ожидали возможные какие-то сбои, но поскольку продолжили работать те же самые люди - мы никаких сбоев не наблюдаем. Бывают такие ситуации, когда организация, выходя на аукцион предполагала, что квалификация специалистов, которых она привлечёт будет достаточна для того, чтобы выполнить работы, но по мере анализа ситуации принято было иное решение, соответственно, контракт расторгнут".