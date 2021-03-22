Систему платных парковок Перми будет по-прежнему обслуживать "Ростелеком"

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Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Переходный период предполагался с субботы, то есть в это время должны были смениться номера, администраторы и так далее, мы ожидали возможные какие-то сбои, но поскольку продолжили работать те же самые люди - мы никаких сбоев не наблюдаем. Бывают такие ситуации, когда организация, выходя на аукцион предполагала, что квалификация специалистов, которых она привлечёт будет достаточна для того, чтобы выполнить работы, но по мере анализа ситуации принято было иное решение, соответственно, контракт расторгнут".
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