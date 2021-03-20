В Перми краевые власти заявили о строительстве школы с двумя бассейнами

Четырехэтажная школа с двумя бассейнами и рассчитанная на 1625 человек должна открыть свои двери в 2024 году. Это будет целый образовательный комплекс, который застройщик возведет за свой счет и безвозмездно передаст администрации Перми.

Сергей Иванов, президент корпорации «Девелопмент-Юг»: "Это новый проект. Каждый следующий проект комплексной застройки, который мы будем делать, мы этот проект возьмем для себя как стандартный, будем закладывать".

На Иве «Девелопмент-Юг» уже построил и передал муниципалитету детскую поликлинику и садик на 300 мест, в работе еще один. Власти региона внедряют новые комплексные подходы к развитию городской среды. В Пермском крае в каждом случае комплексной застройки должны учитываться школы, садики и больницы - это жесткая позиция губернатора Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача - создать застройщику условия того, чтобы он строил хорошее жилье, чтобы жители получали не только квартиры и свои квадратные метры, но они получали благоустроенные дворы и социальную инфраструктуру - тогда всем комфортнее жить".

Потребность в новых школах и детских садах такие города, как Пермь, будут испытывать всегда. Это признак интенсивного развития. Край, конечно, львиную долю строит на средства регионального и федерального бюджетов, в том числе и по нацпроектам, инициированным главой государства.

Даже в минувшем, очень сложном, году в Перми удалось построить новый корпус 3-й гимназии и завершить капитальный ремонт 127-й школы. В этом году уже открылся садик в Кировском районе Перми.

А всего в 2021-м в регионе появятся 9 садиков и столько же новых школ. Также в ближайшие два года 100 миллионов рублей будет потрачено на современное оснащение вводимых в строй образовательных учреждений.