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Губернатор Прикамья оценил отдачу от государственных субсидий в сельское хозяйство региона
Отдачу от государственных субсидий в сельское хозяйство региона оценил губернатор Дмитрий Махонин. Рабочая поездка состоялась в Ординский округ, где все было показано на конкретных примерах.
Новое оборудование маслобойного цеха в агрофирме «Союз-Агро» появилось недавно. Теперь увеличилось не только количество масла и жмыха с 6 тонн переработки до 25, но и их качество. Для этого взяли кредит, 50% чуть позже вернет государство. Здесь такая помощь очень кстати.
Андрей Овчинников, директор предприятия ООО «Союз-Агро»: "Она очень нужна, потому что нам очень тяжело. В нынешнее время цены такие не стабильные, все растет".
Благодаря этому увеличились в два раза и рабочие места. Как развивается новое производство и какую продукцию делают, увидел лично губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Еще одной точкой рабочего визита губернатора стал «Колхоз имени Ленина». Здесь готовится к запуску две новых фермы на 1200 голов скота. 600 буренок переведут сюда из корпуса старого, еще столько же приобретут. Жить они здесь будут не на привязи и с климат-контролем.
Ферма будет оснащена и колонками по периметру, через них планируют включать классическую музыку. Говорят, это полезно для коров при дойке.
Увеличатся и производительность, и рабочие места. За строительство новых современных ферм удастся возместить порядка 30%. Кроме того, рассматривается возможная помощь в приобретении племенного скота.
Сразу после состоялся и открытый диалог с сельхозпроизводителями, где губернатор выслушал просьбы фермеров и обсудил с ними меры поддержки. В прошлом году на эти цели было направлено около 4 млрд рублей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В прошлом году был впервые запущен субсидирования 50% на приобретение новой техники для крупных предприятий. У нас для малых форм хозяйствования выделено порядка 280 млн. рублей в этом году. Кто желает работать на селе, мы все возможные формы поддержки будем оказывать".
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