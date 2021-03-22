В Кунгуре пройдет Чемпионат и Первенство региона по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл-парк
В мероприятии планируется участие члена Олимпийской сборной России Романа Гилимзянова (Московская область), члена национальной команды по велоспорту BMX-фристайл-парк Ярослава Тихонова (Пермский край) и спортсмена сборной РФ из Севастополя – серебряного призера первенства России 2019 года, финалиста Extreme Crimea 2020 Александра Береснева (Республика Крым). Райдеры примут участие в показательных выступлениях и проведут мастер-классы.
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